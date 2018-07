14 Luglio, fuoriprogramma alla parata con Macron: in cielo una bandiera sbagliata | Sui social: E stata la Croazia

clicca per guardare tutte le foto della gallery

E' stato un 14 Luglio pieno di imprevisti quello che è andato in scena a Parigi, sugli Champs-Élysées, davanti agli occhi del presidente francese Emmanuel Macron. Al via della parata militare, infatti, due motociclette della gendarmerie si sono urtate e sono cadute, probabilmente perché uno degli agenti ha calcolato male il momento dell'ingresso a Place de la Concorde. Nel finale, poi, c'è stato un problema tecnico nei fumogeni della pattuglia aerea acrobatica che ha così riprodotto in cielo un tricolore francese dai colori sbagliati. Immancabili i seguiti ironici sui social: "E' stata la Croazia?"