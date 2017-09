11 settembre, in migliaia a Ground Zero: "Non viviamo nella paura"

Migliaia di persone, come ogni anno, si sono date appuntamento a Ground Zero, a New York, per ricordare gli attentati dell'11 settembre 2001. Grande commozione tra i familiari delle vittime: "Viviamo con la paura ma non nella paura", afferma una donna che ha perso il marito nel crollo delle Torri Gemelle. Alla Casa Bianca il presidente americano Donald Trump e la first lady Melania hanno osservato alle 8.45 ora locale, in coincidenza con lo schianto del primo aereo contro la torre nord del Word Trade center, un minuto di silenzio in memoria delle vittime. La coppia presidenziale, con alle spalle il picchetto d'onore, ha guidato il momento di raccoglimento sul South Lawn, affollato di gente. "Piangiamo le vittime, le onoriamo e ci impegniamo a non dimenticare mai", ha affermato Trump.