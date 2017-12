Rallentate i treni : il grido dei norvegesi per scongiurare l annuale strage di renne

Oltre cento capi in 4 giorni: è strage di renne in località Mosjoen, nella Norvegia del nord, dove gli animali hanno iniziato la migrazione. Ad attentare alla loro vita i treni merci: 65 renne uccise in un colpo solo da un convoglio sabato, 41 erano state falciate tra il mercoledì e il venerdì precedenti. E i residenti insorgono: "Per noi tutti i giorni è uno shock psicologico vedere carcasse e sangue ovunque". E ancora: "E' un bagno di sangue e molti animali agonizzano a lungo". A farsi portavoce delle proteste all'emittente norvegese Nrk l'allevatore Ole Henrik Kappfjell: "E' un incubo, rallentate i treni". E il portavoce della compagnia ferroviaria BaneNor, scusandosi, assicura: "Si è trattato di un guasto tecnico, al macchinista non è scattato l'allarme per rallentare ed era troppo tardi per frenare". Intanto gli allevatori tornano a chiedere barriere lungo la linea ferroviaria, ma al momento il piano non ha ricevuto finanziamenti. In Norvegia ci sono circa 250.000 renne, oltre 2.000 sono state falciate su quegli stessi binari tra il 2013 e il 2016