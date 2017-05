Foto di Kate in topless, chiesti 1,5 milioni di euro alla rivista francese Closer

Le foto, scattate durante delle vacanze in Provenza, mostrano "una immagine positiva della coppia", ha sostenuto Paul-Albert Iweins, denunciando "la propensione anglo-sassone per danni e interessi punitivi". Inoltre, secondo l'avvocato del giornale La Provence, sotto processo per aver pubblicato una foto della duchessa in costume, Kate e William chiedono 50mila euro alla pubblicazione regionale.



L'affaire risale al 2012 con la pubblicazione, il 14 settembre, delle foto della duchessa di Cambridge in costume e a seno nudo nel Sud della Francia. Le immagini furono prese con il teleobiettivo, mentre la coppia stava prendendo il sole sulla terrazza di un lussuoso resort nel Luberon, il castello di Autet, proprietà del visconte Linley, nipote della regina. Gli scatti erano stati poi pubblicati su altri giornali europei, ma in Gran Bretagna la stampa ha sempre fermamente difeso Kate e chiesto l'identità dei paparazzi.