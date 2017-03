Scoperta qualche giorno fa la più grande fossa comune dell'Isis finora trovata. Si trova vicino a Mosul, in Iraq, ed è ancora imprecisato il bilancio delle vittime sepolte. Alcuni detenuti sopravvissuti agli scempi del Califfato hanno riferito che gli jihadisti li minacciavano di "inviarli nella buca del terrore" per spaventarli. Secondo abitanti del luogo la grande buca "veniva usata per le esecuzioni e come cimitero collettivo per gettare i cadaveri delle loro vittime".