Forze speciali Usa in Iraq per combattere lo Stato islamico

" Forze speciali Usa sono sbarcate in Iraq per condurre operazioni contro l'Isis, nell'ambito di un ampio sforzo nel 2016 per colpire i militanti del Califfato e che include truppe per operazioni speciali in Siria": lo ha annunciato il segretario alla difesa Usa Ashton Carter, parlando a circa 200 soldati nella sede della 101/ma divisione aviotrasportata. "Uccideremo o cattureremo i terroristi ovunque li troveremo", ha detto Carter.

"L'invio di forze speciali annunciato nel mese di dicembre è ormai in atto e i soldati si apprestano a lavorare con gli iracheni per iniziare nuovi attacchi contro i militanti e i leader Isis", ha dichiarato Carter parlando da Fort Campbell, in Kentucky.



In Iraq sono stati inviati circa 200 uomini, che saranno separati dalle altre truppe inviate a fine anno in Siria (circa 50 soldati) per coordinarsi sul terreno con i ribelli appoggiati dagli Usa.



Carter ha poi ricordato l'incontro della prossima settimana a Parigi con i ministri della Difesa da sei nazioni - Francia, Gran Bretagna, Australia, Germania, Italia, e Paesi Bassi.