Forti piogge in Nicaragua, sale a 14 il numero dei morti

Almeno cinque persone sono morte in Nicaragua per aver "attraversato in modo avventato corsi d'acqua rigonfiati dalle forti piogge", portando così a 14 il numero totale di vittime da ottobre. Lo ha indicato la presidenza. Piogge torrenziali hanno iniziato ad abbattersi lunedì sul Paese e dovrebbero proseguire nei prossimi giorni, sotto l'influenza delle basse pressioni.