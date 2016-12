Forte turbolenza sul volo Londra-Kuala Lumpur: passeggeri feriti

Volo movimentato per i 378 passeggeri a bordo dell'Airbus 380 della Malaysia Airlines diretto da Londra a Kuala Lumpur. Durante la traversata sul Golfo del Bengala l'aereo ha incontrato una forte turbolenza e, come riferisce la stessa compagnia aerea malese, alcuni passeggeri sono rimasti feriti in modo lieve. A testimoniare la grande paura ad alta quota le foto postate sui social network.