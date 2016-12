Forte terremoto in Taiwan, edifici crollati a Tainan: 37 morti, oltre 120 dispersi

La scossa ha colpito a poca profondità alle 4 di notte locali (le 22 in Italia). E sarebbe durata 30-40 secondi: "Non finiva più, si muoveva tutto, non riuscivo nemmeno a camminare", ha raccontato alla Bbc un testimone, interpellato in diretta. Rotture sono state provocate sulle condotte del gas e dell'acqua.



Le tv mostrano persone sopravvissute portate in braccio avvolte in coperte alla luce dell'alba. E vengono ripetute le immagini delle palazzine gemelle crollate, che sembrano ormai scheletri giganteschi. Al lavoro un centinaio di soccorritori, coadiuvati da gru e da altri mezzi, che alla luce dei riflettori si calano negli interstizi del cemento alla ricerca di persone intrappolate. Ma c'è anche almeno un altro edificio colpito e la Central News Agency parla di almeno 34 persone estratte vive da un altro palazzo residenziale di Wei Guan dove vivevano almeno 150 famiglie. Alcune foto mostrano anche un edificio, probabilmente un blocco di uffici di sette-otto piani, piegato su un fianco ma non crollato.



A Taiwan sono frequenti i terremoti, il più grave dei quali in tempi recenti si è verificato il 21 settembre 1999, provocando la morte di oltre 2.400 persone.