Forte terremoto in Birmania, registrata scossa di magnitudo 6.9

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.9, ha colpito la Birmania. L'epicentro, rende noto l'istituto geosismico americano Usgs, è stato localizzato a 74 km a sudest dalla città di Mawlaik, mentre l'ipocentro a 134,8 km di profondità. Il sisma, che ha colpito un'area non lontana dai confini con l'India e il Bangladesh, è stato avvertito anche in West Bengala, Bihar, Assam e, in modo meno intenso, nella regione di New Delhi.