Forte scossa di terremoto in Papua Nuova Guinea

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.4 gradi Richter è stata registrata alle 13:36 ora locale (le 5:36 in Italia) al largo della Nuova Irlanda, isola della Papua Nuova Guinea. Secondo il servizio geologico Usa, il sisma ha avuto ipocentro a 47 km di profondità ed epicentro 110 km a est-sudest di Kokopo. Non si hanno per ora notizie di danni o vittime.