Forbes dedica la copertina a Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi è stato scelto da Forbes come simbolo di un'Italia che si mette in gioco per sè stessa e per gli altri all'interno di un numero dedicato alle grandi famiglie italiane dell'imprenditoria. La prestigiosa rivista ha voluto premiare lo spirito di un paese tenace.



Nell'intervista Berlusconi mostra con orgoglio le sue vittorie contro gli scettici: in edilizia, nel campo della televisione, nel campo sportivo con il Milan che con lui ha raggiunto i risultati migliori di sempre. "Mi considero un imprenditore prestato alla politica", ha detto l'ex premier. E ha ricordato il lavoro a tempo di record per dare una casa ai terremotati, i successi in politica internazionale quando fu letteralmente l'artefice della stretta di mano tra Bush e Putin che pose fine alla guerra fredda e gli investimenti per modernizzare il paese.



Per quanto riguarda i rimpianti, Berlusconi ha detto di essere rammaricato perché non è "mai riuscito a convincere il 51% degli italiani" a dargli la loro fiducia per "portare a compimento la rivoluzione liberale". "Il guaio è la frammentazione, ma è anche democrazia ed è giusto che sia il popolo sovrano a decidere".