Fondi, Sanders batte la Clinton

Nella corsa per la Casa Bianca, Bernie Sanders dà del filo da torcere a Hillary Clinton anche sul fronte dei finanziamenti elettorali, pur avendo rinunciato ai super pac, i comitati elettorali che raccolgono fondi provenienti spesso dai poteri forti. Dopo la vittoria in New Hampshire, la raccolta di contributi online di Sanders ha infatti segnato il record di 6 milioni di dollari in 24 ore, dopo i 3 incassati all'indomani della sconfitta in Iowa.