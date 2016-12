Foley, l'Isis chiede un milione di dollari per la salma del reporter Usa

15:04 - L'Isis starebbe tentando di negoziare la vendita del cadavere di James Foley, il giornalista americano decapitato ad agosto in Siria. Per restituire il corpo, come riferiscono fonti vicine ai miliziani dello Stato islamico, i jihadisti avrebbero avanzato la richiesta di un milione di dollari. Soldi che servirebbero per finanziare le operazioni dei terroristi.

I jihadisti, quando tenevano Foley in ostaggio, avevano chiesto per il rilascio un riscatto di 100 milioni di euro alla famiglia del reporter e all'editore della sua testata, il "Global Post". Ma non fu mai raggiunto alcun accordo e Foley venne ucciso. Il gruppo terroristico ora è pronto a speculare sulle spoglie dell'uomo e per provare che il cadavere nelle loro mani è veramente quello del giornalista americano è in grado di fornire la prova del Dna.



A parlare della negoziazione della salma di Foley, ma anche di altri corpi di altri ostaggi, è stato un ex ribelle siriano che a "Buzzfeed" ha riferito: "L'Isis prima vuole i soldi, un milione di dollari, e poi invierà il Dna in Turchia". La famiglia di Foley non ha voluto rilasciare dichiarazioni in proposito, mentre il dipartimento di Stato americano si è attivato per cercare ulteriori informazioni sulla vicenda. "Se fosse vero, sarebbe una cosa disgustosa", ha commentato un alto diplomatico Usa.