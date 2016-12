Fmi: no a riduzione debito Nepal

E' fallita la campagna "Jubilee network" portata avanti da 75 organizzazioni e 400 comunità religiose che chiedevano all'Fmi di tagliare il debito del Nepal pesantemente colpito dal sisma di aprile. Il Fondo Monetario ha risposto no perché non erano stati soddisfatti alcuni criteri per avvalersi del sostegno dopo un disastro naturale. In sostanza non è rimasto colpito oltre 1/3 della popolazione e non c'è stato un grave danno all'economia.