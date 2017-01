Fmi, Christine Lagarde condannata per negligenza in Francia

L'antefatto - Si tratta di un arbitrato privato che Lagarde decise quando era ministra delle Finanze francese del governo Sarkozy, tra il 2007 e il 2011, per porre fine al contenzioso che lo Stato aveva con Bernard Tapie, il quale richiedeva un risarcimento per la vendita nel 1994 di Adidas da parte dell'allora banca pubblica Crédit Lyonnais, dopo aver perso la proprietà del marchio sportivo. In virtù di questo arbitrato, lo Stato ha dovuto risarcire l'imprenditore, di cui era molto conosciuta la sua vicinanza con Sarkozy, con 404 milioni di euro di denaro pubblico. La sentenza fu annullata l'anno scorso e l'uomo d'affari è stato obbligato a rimborsare la cifra.



Le parole del legale della Lagarde - Nonostante la condanna "parziale" per "negligenza" nel caso Adidas-Tapie Christine Lagarde "non è stata condannata a nessuna pena": lo ha detto il suo legale commentando la sentenza della Corte della Repubblica di Parigi. "Avremmo certamente preferito l'assoluzione piena e semplice, in ogni caso, la corte ha deciso di non condannarla a una qualsiasi pena e di non intaccare il suo casellario giudiziario. Ora abbiamo la possibilità di ricorrere in cassazione, esamineremo questa opzione, ma visto che non c'è nessuna pena credo che non sarà necessario".



La reazione del Fondo Monetario Internazionale - Il board del Fondo Monetario Internazionale ha fattp sapere che si riunirà per valutare gli sviluppi su Christine Lagarde, condannata in Francia per ''negligenza'' nel caso Tapie quando era ministro delle finanze. "Il board si è riunito in precedenti occasioni per valutare gli sviluppi in Francia e si incontrerà a breve ancora per valutare gli sviluppi più recenti".