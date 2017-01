Florida, vuole mettere un maglione di Natale al suo pit bull ma il cane l'attacca

La 52enne Brenda Guerrero di Tampa, in Florida, voleva far indossare un maglioncino natalizio al suo pit bull che, però, non ha affatto gradito e si è ribellato attaccando lei e il marito. A quel punto il figlio della coppia, il 22enne Antoine Harris, ha accoltellato l'animale alla testa e al collo. Tuttavia ciò non ha fermato la furia del cane, che si chiama Scarface. Per neutralizzarlo è stato necessario l'intervento della polizia.