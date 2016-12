Florida, un alligatore azzanna un bimbo di due anni vicino al Disney Resort e lo trascina in acqua

Tragedia nei pressi del Grand Floridian Resort di Disney, a Orlando , in Florida : un alligatore ha trascinato in acqua un bimbo di due anni. Il padre ha tentato di strappare il piccolo dalle fauci dell'animale, ma senza riuscirci. Il corpo del piccolo è stato ritrovato dalla polizia, che aveva dispiegato i suoi agenti sia a terra sia nelle acque della Laguna. Dopo molte ore di ricerche lo sceriffo ha confermato la morte del bambino.

L'area era stata transennata e per le operazioni erano stati impiegati 50 uomini e diversi elicotteri. Il padre ha visto l'animale, una bestia di almeno due metri, avventarsi sul bambino trascinandolo in acqua. A nulla sono valsi i suoi tentativi e quelli della madre di salvarlo dalle mascelle dell'alligatore. "I genitori hanno tentato in ogni modo di salvare il bambino", ha riferito un portavoce dello sceriffo.



La famiglia, proveniente dal Nebraska, era arrivata in Florida per una vacanza il 12 giugno con i tre figli. Dalle prime testimonianze sembra che i bambini stessero giocando a palla sul bagnasciuga della laguna quando è sopraggiunto l'alligatore, come riporta l'Orlando Sentinel sul suo sito online.