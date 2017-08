Florida, squalo trainato da un motoscafo: il web si indigna

Undici secondi per far indignare la rete e scatenare l'ira di migliaia di utenti su Instagram. Il video in questione mostra uno squalo mentre viene brutalmente trascinato per la coda da un motoscafo lanciato a folle velocità ed è stato pubblicato dal pescatore di Miami Mark "Mark The Shark" Quartiano, che ha preso le distanze dalle immagini. L'uomo avrebbe infatti ricevuto il filmato da un suo follower, finito sotto la lente della Commissione per la conservazione della pesca e della fauna selvatica, che starebbe valutando se si siano effettivamente verificate delle violazioni.