Florida, senzatetto suona il piano in strada: il gesto gli cambierà la vita

Si chiama "Sarasota Keys Piano Project" il progetto della cittadina di Sarasota, in Florida, che mette a disposizione un pianoforte nelle piazze pubbliche, affinchè chiunque lo possa suonare. Così Donald Gould, senzatetto di 51 anni da tutti soprannominato "Boone", decide di sedersi a uno di questi strumenti per guadagnare qualche dollaro. Il video della sua esibizione invece diventerà virale sul web e gli cambierà la vita.

"Io volevo solamente guadagnare qualche dollaro e ho appoggiato il mio capello capovolto vicino al piano", ha raccontato poi Gould ad una televisione americana. Invece ha fatto molto di più: la sua interpretazione di "Come sail away" ha lasciato a bocca aperta i passanti, che hanno subito preso i loro smartphone per filmare lo spettacolo. In particolare una ragazza, Aroar Natasha, ha subito caricato il video su YouTube, dove è stato visto 7,5 milioni di volte, e su Facebook, dove ha toccato quota 5 milioni. "Questo uomo ha ora l'opportunità di diventare qualcun'altro", scriveva la giovane accanto al video.

E la vita dell'homeless Donald Gould è cambiata per davvero: la sua notorietà negli Stati Uniti è schizzata alle stelle, tanto da essere intervistato da una Tv nazionale. Ma non solo. Il programma "Inside edition" si è offerto di risistemargli look e guardaroba, ha ricevuto donazioni che hanno raggiunto quota 35 mila dollari e la Spring Arbor University gli ha proposto una borsa di studio per completare il suo diploma in studi musicali.

Si scoprono così maggiori dettagli sulla storia di Gould, caduto in depressione dopo il suicidio di sua moglie e diventato poi dipendente da droga e alcool. La gioia più bella per il pianista senzatetto è stata infatti la possibilità di riallacciare i contatti con suo figlio Donny, oggi diciotenne, che gli era stato levato quando aveva appena 3 anni.

Ora Gould vuole ripulirsi e potrà tornare a studiare musica, per provare a realizzare finalmente il suo sogno, diventare un insegnate, e poter riconquistare l'amore del figlio.