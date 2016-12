Florida, recuperato il corpo del bimbo attaccato da un alligatore

E' stato ritrovato il corpo del bambino di due anni trascinato in acqua da un alligatore in un resort di Disney in Florida. Lo ha fatto sapere lo sceriffo della contea di Orange. ""Non ci sono ragioni per farci credere che il corpo ritrovato non sia quello del bambino", ha continuato lo sceriffo. Il bimbo sarebbe morto per annegamento e non per i morsi del rettile di cui non vi è traccia.

Le autorità stanno continuando a cercare di individuare l'alligatore colpevole dell'attacco. "In questo momento stiamo comparando i morsi di cinque esemplari catturati nel lago per capire quale sia quello coinvolto", ha detto Nick Wiley, l'esperto che guida le ricerche.



Demings ha inoltre aggiunto che sin dall'inizio Disney ha collaborato con la polizia e che proprio nelle prossime ore si cercherà di capire se il colosso dell'intrattenimento ha rispettato i protocolli. Sulle rive del lago artificiale (il Seven Seas Lagoon) infatti c'erano i cartelli con il divieto di balneazione, ma non quelli che avvertivano della possibile presenza di alligatori. Disney inoltre ha fatto chiudere le spiagge intorno ai resort di Disney World che si affacciavano sul lago artificiale.



L'incidente è avvenuto martedì sera intorno alle 21.20 ora di New York (le 3 di notte in Italia): i cinque membri (genitori e tre figli) della famiglia, proveniente dal Nebraska, stavano passando il proprio tempo sulla battigia della laguna, quando un alligatore di circa due metri ha attaccato il bambino, in un'area in cui è vietato nuotare, trascinandolo in acqua. Il padre "ha lottato con l'animale tentando di strappare il piccolo dalle fauci dell'alligatore - ha spiegato la polizia - ma senza riuscirci. Anche la madre si è precipitata in acqua per cercare il piccolo, ma non hanno potuto fare niente e quindi hanno chiamato il 911".