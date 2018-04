Florida, poliziotti in una camera ardente: servivano le dita del defunto per sbloccare il cellulare

I parenti e la fidanzata "Mi sono sentita violata, mi hanno mancato di rispetto", ha detto al Tampa Bay Times, Victoria Armstrong, la fidanzata di Linus Phillip. "Nessuno ci ha avvisato che sarebbero arrivati, sono molto critica riguardo la discrezione delle camere ardenti ora", ha aggiunto Armstrong. Anche amici e parenti pronti a celebrare il funerale sono rimasti scioccati. "Un defunto probabilmente non ha interesse in quello che rimane del proprio corpo, ma la sua famiglia sicuramente sì", ha commentato Charles Rose, direttore del Centro per avvocati d'eccellenza dell'università di legge di Stetson.

Legale, ma non eticamente correttoIl quarto emendamento della Costituzione americana, che difende da perquisizioni e confische irragionevoli, non può essere applicato per una persona già morta. Un defunto infatti non ha diritto alla proprietà privata. Per questa ragione, quello che è stato fatto è corretto dal punto di vista legale, ma non da quello etico. "Dovrebbe essere preservata una certa dignità per chi muore", ha commentato Remigius Nwabueze, professore associato alla facoltà di giurisprudenza di Southampton. "La polizia dovrebbe richiedere l'autorizzazione del giudice prima di usare le dita di un cadavere e dovrebbe sicuramente avvertire la famiglia, ma per la legge non è così".