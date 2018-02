Florida, Ivanka Trump: "Armi agli insegnanti? Non so se funziona"

La proposta di Donald Trump di armare gli insegnanti per evitare stragi come quella nel liceo della Florida lascia scettica la figlia del presidente americano, Ivanka Trump. "Non so" se armare gli insegnanti possa proteggere gli studenti - ha affermato Ivanka -, un insegnante armato che tiene ai suoi studenti e che è capace e qualificato per aver un'arma non è una cattiva idea, ma è un'idea che che deve essere discussa".