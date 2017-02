Florida, in 3mila protestano a Palm Beach contro Donald Trump

Proteste a Palm Beach, in Florida, dove il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha preso parte al gala della Croce Rossa. Circa 3mila manifestanti hanno sfilato in corteo non lontano dalla proprietà del tycoon, marciando in direzione del resort di Mar-a-Lago, ma tenuti a distanza dal lussuoso complesso attraverso un massiccio dispositivo di sicurezza, con la presenza anche di diversi agenti di polizia in assetto anti sommossa.