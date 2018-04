Sono passati quasi due mesi dalla strage avvenuta il 14 febbraio alla Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, in Florida, in cui diciassette persone hanno perso la vita. Per garantire l'incolumità dei propri studenti ed impedire che un episodio del genere si ripeta, l'istituto ha deciso di adottare nuove misure di sicurezza.



Tra i vari provvedimenti, uno in particolare ha suscitato grandi perplessità da parte degli alunni: l'obbligo di utilizzare solo ed esclusivamente zaini trasparenti forniti dall'istituto stesso. Non sono mancate le critiche da parte degli studenti, che sui social hanno espresso la loro opinione facendo notare come questa non possa essere in alcun modo una soluzione efficace per risolvere il problema della diffusione delle armi.