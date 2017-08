Florida, compiuta la prima esecuzione con nuovo farmaco

In Florida è stata compiuta la prima esecuzione della pena capitale dopo oltre un anno e mezzo utilizzando per l'iniezione letale un nuovo farmaco, l'etomidate, in sostituzione del midazolam, divenuto irreperibile a causa del rifiuto di distribuirlo da parte di diverse case farmaceutiche. A essere giustiziato è stato il 53enne Mark Asay, primo bianco messo a morte in Florida per l'omicidio di un nero.