Florida, arrestato "clown killer": uccise una donna nel 1990

Svolta nel caso del cosiddetto "clown killer", un omicidio avvenuto in Florida nel 1990. La vittima si chiamava Marlene Warren e fu uccisa da uno sconosciuto travestito da pagliaccio, con in mano un mazzo di fiori e dei palloncini . Oggi quello sconosciuto ha un nome: sarebbe Sheila Keen, una donna di 54 anni già finita sotto la lente degli inquirenti tempo fa. La Keen si è poi sposata con il vedovo della vittima. Da chiarire il movente del gesto.

La vicenda - Le forze dell'ordine avevano già sospetti su di lei e hanno riaperto le indagini nel 2014. La donna si trova agli arresti in Virginia. "I testimoni sono stati richiamati e sono state condotte ulteriori analisi del Dna", ha spiegato lo sceriffo della contea di Palm Beach. Marito e moglie vivevano in Tennessee e gestivano un ristorante. "Come risultato dell'inchiesta, è stato stabilito un probabile collegamento di Sheila Keen Warren all'omicidio di Marlene Warren", ha precisato il poliziotto. Non è chiaro invece se il coniuge abbia avuto un ruolo nel delitto.