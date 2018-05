Florida, 94enne attraversa con deambulatore viale a 4 corsie: bus fa da scudo in attesa della polizia

Quando l'ha vista attraversare il viale a quattro corsie Bahia Vista Street di Saratosa (Florida) con il deambulatore, l'autista della compagnia di trasporti locali Scat ha provato a farle scudo con il suo mezzo e scende a darle una mano, dopo aver lanciato l'allarme. Così alla pattuglia di agenti che transitava è bastato un attimo per comprendere il pericolo e con i lampeggianti accesi ha raggiunto la 94enne che attraversava in mancanza di sicurezza e appariva confusa e disorientata. La nonna è stata così caricata sull'auto di servizio e accompagnata in ospedale. Il video del suo "salvataggio" è stato diffuso sulle pagine social del Sarasota County Sheriff's Office.