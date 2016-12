6 novembre 2014 Florida, 90enne rischia carcere per aver aiutato dei senzatetto L'uomo è accusato dalle autorità di aver violato un'ordinanza della città che vieta di condividere cibo in pubblico con le persone senza fissa dimora Tweet google 0 Invia ad un amico

13:45 - Un 90enne della Florida rischia di trascorrere 60 giorni dietro le sbarre e di dover pagare una multa di 500 dollari per aver aiutato gli homeless a Fort Lauderdale. L'uomo, di nome Arnold Abbott, è un attivista che da 20 anni combatte per i senza tetto, ed è accusato dalle autorità di aver violato un'ordinanza della città che vieta di condividere cibo in pubblico con le persone senza fissa dimora.

Abbott ha fondato un'organizzazione no-profit in onore di sua moglie Maureen, morta 23 anni fa in un incidente stradale. "Ho cercato di aiutare quante più persone povere ho potuto - ha detto il 90enne, gioielliere in pensione cresciuto a Filadelfia -. Quando ho perso Maureen, ho pensato che il miglior tributo era creare una organizzazione a suo nome".



"L'ordinanza consente la distribuzione di cibo in modo sicuro e pulito per i senzatetto", hanno ribattuto dal Dipartimento di polizia di Fort Lauderdale. "Se i sacerdoti, gli attivisti o altri membri del clero desiderano fornire cibo agli homeless - hanno aggiunto - possono farlo se hanno a disposizione le strutture adeguate, come indicato nel decreto".