Flessibilità, la Ue all'Italia: non dobbiamo tradire il patto

"Mi sembra ci sia confusione sulla posizione della Commissione" sulla flessibilità: a dirlo è il commissario agli Affari economici Ue, Pierre Moscovici. Il quale sottolinea che "l'Italia ha ricevuto 0,4 punti per riforme importanti, poi l'ha chiesta per riforme e investimenti, poi per i migranti e poi per spese antiterrorismo e cultura". "Risponderemo - assicura - con spirito di sostegno alle riforme ma senza contravvenire allo spirito del patto".