Fiume Hudson, il cadavere ripescato è quello di Ian Jones

L'autopsia ha confermato che è di Ian Jones il corpo trovato nel fiume Hudson, vicino al Poughkeepsie Yacht Club. Il giovane, fidanzato con Tali Fruchtmann, la figlia della cantante Annie Lennox, era caduto in acqua insieme alla ragazza durante una gita a bordo di un kajak. Mentre Tali, che indossava un salvagente, era stata subito tratta in salvo, Ian Jones non era più riemerso.