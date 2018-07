Finlandia, Trump è arrivato a Helsinki per il vertice con Putin

Donald Trump è arrivato in Finlandia, alla vigilia del bilaterale con Vladimir Putin. Il presidente americano non ha in programma apparizioni pubbliche fino a lunedì. In mattinata incontrerà il presidente finlandese Sauli Niinisto al palazzo presidenziale, che più tardi ospiterà anche il faccia a faccia con il leader russo. La Finlandia ha una lunga tradizione come paese ospitante dei vertici russo-americani, in quanto è stato sempre percepito come neutrale.