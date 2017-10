Finlandia, i cinesi "invadono" il paese di Babbo Natale

Il turismo con gli occhi a mandorla a Rovaniemi sta aumentando a ritmi vertiginosi, ma non tutti arrivano quassù solo per depositare la letterina e posare sulle ginocchia di santa Klaus, come fece anche il presidente Xi Jinping ai tempi della sua ultima visita . Ad attirare i cinesi lassù tra le lande innevate non è solo la magia del Natale: nel circolo polare artico si cela il 13 per cento del petrolio e il 30 per cento del gas naturale non ancora scoperti. A quanto pare i cinesi puntano a questo genere di regali della natura.