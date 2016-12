Finlandia, spari fuori al ristorante: uccise tre donne 1 di 4 Ansa Ansa Finlandia, spari fuori al ristorante: uccise tre donne 2 di 4 Ansa Ansa Finlandia, spari fuori al ristorante: uccise tre donne 3 di 4 Afp Afp Finlandia, spari fuori al ristorante: uccise tre donne 4 di 4 Ansa Ansa Finlandia, spari fuori al ristorante: uccise tre donne leggi dopo slideshow ingrandisci

Polizia: forse vittime scelte a caso - "Il crimine è stato crudele e brutale. L'azione è stata in un certo modo pianificata, ma le vittime no". Lo ha detto alla televisione pubblica finlandese l'ispettore Saku Tielinen, che sta seguendo le indagini. Il sospetto arrestato non ha opposto resistenza quando è stato fermato, in seguito alla segnalazione di alcuni testimoni. Il giovane non è ancora stato interrogato anche se alcune fonti riferiscono che non avrebbe precedenti penali né vincoli con gruppi estremisti.



"Il sospetto - aggiunge Tielinen - non ha fatto alcuna resistenza quando è stato arrestato, né ha mostrato l'intenzione di fuggire. Si è comportato con molta tranquillità e non ha detto nulla". La presidente del consiglio si chiamava Tiina Wilen-Jappinen.