Fincantieri-Stx, ministro Le Maire: "Difendiamo interessi Francia"

La decisione di prendere il controllo dei cantieri navali Stx a Saint-Nazaire "non è stata né di destra né di sinistra, ma è stata una decisione per difendere gli interessi della Francia". Lo ha detto il ministro dell'Economia Bruno Le Maire in un'intervista a un quotidiano francese, spiegando che "se non ci sarà accordo" con l'Italia, "resteremo alla situazione attuale e cercheremo altri acquirenti". "Ma non lo vogliamo", ha poi precisato.