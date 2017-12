Filippine, violento incendio in un centro commerciale: 37 persone bruciate vive

Filippine, incendio distrugge centro commerciale: 37 morti Ansa 1 di 7 Ansa 2 di 7 Ansa 3 di 7 Ansa 4 di 7 Ansa 5 di 7 Ansa 6 di 7 Ansa 7 di 7 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Una manager del centro commerciale, Janna Abdullah Mutalib, ha detto che le fiamme si sono sprigionate al terzo piano del complesso, dove vengono esposti per la vendita vestiti, elettrodomestici e mobili. Al momento, però, non è chiaro quali siano le cause che hanno dato il via alle fiamme. I dispersi sarebbero tutti dipendenti di una società che operava al quarto piano dell'edificio. La città è tra le zone colpite dal passaggio della tempesta tropicale Tembin che nel Sud delle Filippine ha fatto più di 200 morti.