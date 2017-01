Filippine, scatta l'allerta meteo a Natale: in arrivo il tifone Nina

E' allerta meteo in tutte le Filippine per l'arrivo il giorno di Natale del tifone Nina, con venti che possono arrivare ad una velocità di 250 chilometri l'ora. Il tifone è stato classificato come categoria tre, ma, secondo alcune meteorologi, potrebbe salire a quattro prima di toccare terra. Le città più a rischio sono quelle che si trovano sulla costa orientale.