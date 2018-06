Filippine, presidente Duterte insulta esperto Onu: vai all'inferno

Il presidente filippino Rodrigo Duterte si è scagliato contro un altro esperto di diritti umani dell'Onu per aver criticato il suo presunto ruolo nell'espulsione del presidente della Corte Suprema. In un discorso trasmesso in tv, Duterte ha respinto le osservazioni di Diego Garcia Saryan, dicendogli di non occuparsi delle questioni interne del Paese e di "andare all'inferno".