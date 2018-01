Filippine, la 18enne Hilary vince 250mila dollari di premio come miglior divulgatrice scientifica grazie a Youtube

Hillary ha scelto di approfondire il concetto di "sistema di riferimento". "Due osservatori - spiega la ragazza nel suo video - posti in sistemi di riferimento diversi percepiranno versioni diverse della stessa realtà e vedranno un sei o un nove in base al luogo in cui si trovano".



Il premio - Il Breakthrought Prize è un insieme di premi internazionali suddivisi in tre categorie. I vincitori della categoria senior si aggiudicano un premio in denaro di circa 3milioni di dollari e sono scelti dagli scienziati vincitori dell'edizione precedente. Hillary Diane Andales, invece, ha partecipato alla categoria junior, riservata agli scienziati tra i 13 e i 18 anni, ai quali si chiede di spiegare temi scientifici in tre minuti. La ragazza in passato aveva già partecipato al concorso e le sue doti come divulgatrice scientifica erano state molto apprezzate dalla critica.