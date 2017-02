Filippine, incendio in una baraccopoli a Manila: 15mila senza casa

Circa 15mila persone che vivevano in una baraccopoli accanto al porto di Manila, nelle Filippine, hanno perso le loro case in un incendio che ha infuriato per diverse ore. Almeno mille case sono andate distrutte nel compound Parola, dove diverse famiglie spesso condividono piccole abitazioni che corrono lungo stretti vicoli. Sette persone hanno riportato ferite lievi.