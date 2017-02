Filippine, incendio distrugge fabbrica: 3 dispersi, oltre 100 feriti

E' di oltre 100 feriti e almeno tre dispersi il bilancio di un violento incendio che ha colpito una fabbrica a sud di Manila, capitale delle Filippine. Le fiamme si sono sviluppate alle House Technology Industries, nella città di General Trias: per domarle sono servite ore. Circa 10 dei feriti sono in condizioni critiche. Per sfuggire alle fiamme, che hanno avvolto l'edificio di tre piani, alcuni dei dipendenti si sono gettati dalle finestre.