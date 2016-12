Nelle Filippine è allarme per l'arrivo del supertifone Haima, che si prevede colpirà il nord del Paese questa notte, portando venti che al momento superano i 300 chilometri l'ora in un'ara popolata da 10 milioni di persone. L'agenzia nazionale per la prevenzione e gestione dei disastri ha messo in allerta le autorità locali e regionali, esortandole a prendere "precauzioni di alto livello: chi si trova in tali aree è in pericolo".