Nel paese affacciato sul lago Maggiore, dove vivono i parenti dell'ex missionario, si preparano quindi festeggiamenti in vista del possibile arrivo in Italia dell'uomo, che 27 anni fa si è trasferito nelle Filippine. "Abbiamo illuminato la facciata del municipio con luci tricolori - ha spiegato il sindaco del paese, Alessandro Paladini Molgora - ci farebbe piacere accoglierlo con la banda e un piccolo festeggiamento".



Del Torchio era stato sequestrato da uomini armati a Dipolog a inizio ottobre 2015, sulla scia di una raffica di rapimenti di stranieri, quattro nel giro di pochissimi giorni, che era stata vista come la conferma del ritorno degli estremisti islamici di Abu Sayyaf.



Il giallo del riscatto - Non confermata la voce secondo cui, per ottenere la liberazione, la famiglia ha pagato un riscatto di circa 570mila euro.