Filippine, bus precipita in un burrone: almeno 24 vittime

Strage nel Nord del Filippine, dove un autobus è precipitato in un burrone profondo circa 100 metri. Secondo quanto riportano alcuni funzionari locali, le vittime sarebbero almeno 24. L'incidente è avvenuto nel villaggio di Carranglan, provincia di Nueva Ecija, 150 chilometri a Nord di Manila. In base alle prime informazioni, a bordo dell'autobus si trovavano 40 passeggeri. Si indaga sulle cause della tragedia.