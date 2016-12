Filippine, assassinato a colpi di pistola un giornalista

Un giornalista 56enne, Alex Balcoba, è stato assassinato a colpi di pistola a Manila, nelle Filippine. L'uomo è stato colpito alla testa mentre camminava per le strade della capitale ed è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. Balcoba era il direttore del periodico Bridaga. Nelle Filippine non sono rari i casi di omicidi di reporter. Le vittime sono soprattutto i cronisti critici con i politici locali o che indagano su casi di corruzione.