Filippine, assalto ad un resort di Manila: spari ed esplosioni | Per la polizia non è terrorismo

Un'ospite italiana: "Sono sconvolta, è un posto blindatissimo"Stenta a credere a quanto successo Alessia Marina, 33 anni di Bolzano, raggiunta da Tgcom24. Con marito e due figlie piccole è stata ospite del resort per una notte a febbraio, durante un tour turistico delle Filippine. "A ogni ingresso ci sono metal detector, guardie private e controlli serrati", racconta a Tgcom24. "Avevamo bisogno di fare scalo per una notte a Manila e abbiamo scelto quell'hotel perché aveva lo shuttle di collegamento con l'aeroporto ed è vicinissimo allo scalo". I controlli sono assidui, allo scalo aeroportuale come nella grande struttura del Resorts World Manila che comprende anche un centro commerciale e un casinò. "Ogni ingresso è presidiato, ma nonostante la presenza di tanta sicurezza non mi sentivo in apprensione: le guardie ai controlli - continua - erano sempre gentili e sorridenti". "Appena arrivati all'hotel - e ritorna ai ricordi a quella notte di febbraio - abbiamo superato la verifica dei metal detector e abbiamo dovuto mettere le valigie in un angolo per farle annusare da un cane. Alla nostra domanda se era per la droga ci hanno risposto che era un cane anti-esplosivo, ma sempre con la massima tranquillità e tutto si svolgeva senza allarmismi". "Alla luce di quanto successo capisco l'allerta di allora che era massima - conclude. - Cosa che non c'è nelle altre isole turistiche visitate".