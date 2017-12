Filippine, affonda traghetto con 251 persone: "Molte vittime"

Il direttore della polizia di Quezon, Rhoderick Armamento, ha dichiarato al quotidiano filippino Inquirer che la maggior parte dei 251 passeggeri è stata tratta in salvo.



Il portavoce della guardia costiera, Armand Balilo, ha spiegato che l'imbarcazione, l'MV Mercraft 3, è partita dal nord della provincia di Quezon, nella regione centrale del Paese. Intorno alle 11 locali (le 4 del mattino in Italia) le autorità hanno ricevuto una telefonata di emergenza dal traghetto.



"Ci sono vittime ma non sappiamo quante" ha spiegato Balilo aggiungendo che elicotteri e navi da soccorso stanno cercando di raggiungere la zona dell'incidente ma hanno difficoltà, "c'è maltempo, le onde sono altissime". "Pensiamo che siano state le cattive condizioni del mare uno dei fattori principali del naufragio - ha sottolineato -. Le barche vicine hanno cercato di aiutare il traghetto".



Secondo Balilo, il traghetto è stato autorizzato ad andare in mare senza bollettini meteorologici speciali emessi per la zona di Real e Polillo, nonostante l'imminente arrivo della tempesta tropicale Tembin nel sud dell'arcipelago. Negli ultimi giorni il governo filippino ha consigliato a milioni di cittadini di anticipare le partenze per le vacanze di Natale proprio per evitare disagi in vista della tempesta.