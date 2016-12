Filadelfia, preparava attentato al Papa Arrestato 15enne,"ispirato da Isis"

Gli investigatori sottolineano come i piani del ragazzo erano basati su "aspirazioni". Inoltre, ci sono dubbi sulla sua salute mentale. "Il minore è stato ispirato dall'Isis e ha cercato di condurre un attacco in patria con armi da fuoco ed esplosivi ai danni di un dignitario straniero ad un evento di alto profilo", si legge in un bollettino congiunto di Fbi e Department of Homeland Security.



Il "dignitario straniero" a cui si faceva riferimento, ha precisato la rete televisiva citando fonti informate, è papa Francesco, che concluderà il suo viaggio negli Stati Uniti proprio a Filadelfia.



Ai piani del giovane si riferiva domenica scorsa anche il presidente della Commissione alla Camera per la Sicurezza Interna, Mike McCaul, quando ha rivelato che le autorità americane avevano sventato la minaccia di un attacco contro il Pontefice. Il 15enne è ora accusato di terrorismo e del tentativo di fornire sostegno materiale ad un'organizzazione terroristica.



"L'Fbi sta lavorando a stretto contatto con i servizi segreti americani, con i partner federali, statali e locali per garantire la sicurezza del Papa e di tutti i cittadini", ha affermato un portavoce per l'ufficio del Bureau di Filadelfia.