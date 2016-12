Fiji, 6mila sfollati dopo ciclone

Sono almeno 18 i morti in seguito al ciclone Winston che colpito nel fine settimana le Fiji, secondo l'ultimo bilancio reso noto dalle autorità. Oltre 6mila residenti in tutto l'arcipelago sono stati evacuati in rifugi d'emergenza dopo che il ciclone ha distrutto le loro abitazioni. Ancora difficili le comunicazioni con alcune isole, tra cui le Koro che hanno subito i danni maggiori.