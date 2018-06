Figlio di immigrati, omosessuale e nero: è lo slogan del dj Kiddy Smile

"Se la legge su asilo e immigrazione fosse stata adottata prima della mia nascita, io non esisterei". Questa è una delle forti dichiarazioni rilasciate dal dj Kiddy Smile in un'intervista dopo l'invito dall'Eliseo, da parte del presidente francese Emmanuel Macron, per il Festival della Musica tenutosi come ogni anno il 21 giugno. Disgustato dalle politiche adottate dal governo, una delle figure più importanti della musica elettronica in Francia si è presentato indossando una maglietta con la scritta "Figlio di immigrati, nero e omosessuale": un chiaro messaggio politico lanciato sfruttando la sua visibilità e quella del Festival stesso. Kiddy Smile aveva annunciato le proprie intenzioni con un post sulla sua pagina Facebook.